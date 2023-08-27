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Законодательство РК

"Я никогда бесплатно не беру": в Сети завирусилось видео с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон Фото: Акорда
Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео с Токаевым – подборку моментов, где президент отказывается принимать вещи бесплатно и всегда за них платит, сообщает Zakon.kz.

Видео стали обсуждать и распространять в различных пабликах и СМИ.

Комментаторы активно обсуждают видео:

  • "Вот у кого надо брать пример очень многим людям. Мое уважение и восхищение".
  • "Одной рукой берет, другой отдает".
  • "Стыдно было бы брать бесплатно".
  • "Кемелович красавчик!"
  • "Ну и теперь народ бы бесплатно не брал бы".

25 августа с рабочим визитом в Астану прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры Республики Таджикистан в РК.

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