"Я никогда бесплатно не беру": в Сети завирусилось видео с Токаевым

Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео с Токаевым – подборку моментов, где президент отказывается принимать вещи бесплатно и всегда за них платит, сообщает Zakon.kz.

Видео стали обсуждать и распространять в различных пабликах и СМИ.

Комментаторы активно обсуждают видео:

"Вот у кого надо брать пример очень многим людям. Мое уважение и восхищение".

"Одной рукой берет, другой отдает".

"Стыдно было бы брать бесплатно".

"Кемелович красавчик!"

"Ну и теперь народ бы бесплатно не брал бы".

25 августа с рабочим визитом в Астану прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры Республики Таджикистан в РК.

