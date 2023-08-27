"Я никогда бесплатно не беру": в Сети завирусилось видео с Токаевым
Фото: Акорда
Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео с Токаевым – подборку моментов, где президент отказывается принимать вещи бесплатно и всегда за них платит, сообщает Zakon.kz.
Видео стали обсуждать и распространять в различных пабликах и СМИ.
Комментаторы активно обсуждают видео:
- "Вот у кого надо брать пример очень многим людям. Мое уважение и восхищение".
- "Одной рукой берет, другой отдает".
- "Стыдно было бы брать бесплатно".
- "Кемелович красавчик!"
- "Ну и теперь народ бы бесплатно не брал бы".
25 августа с рабочим визитом в Астану прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры Республики Таджикистан в РК.
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