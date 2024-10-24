Легендарным кюем встретили Токаева в Казани

Телерадиокомплекс президента Казахстана сегодня, 24 октября 2024 года, в Instagram опубликовал видео с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, снятое в российской Казани, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть, как президента Казахстана, прибывшего в международный выставочный комплекс "Казань Экспо", встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, а на фоне играет легендарный кюй.

"Нашего президента в центре "Казань Экспо", где проходит саммит БРИКС, встретили с кюем "Адай", – говорится в описании публикации.

Автором известного кюя "Адай" является великий казахский композитор Курмангазы. Он выражает мятежный и воинственный дух древнего казахского рода адай и занимает особое место в творчестве композитора. Знаменитые кюйши Лукпан Мухитов, Кали Жантлеуов, Окаб Кабигожин и Дина Нурпеисова первыми исполнили "Адай" и подготовили к исполнению оркестром. Академик Ахмет Жубанов, высоко оценивший кюй "Адай", говорил: "Адай" – одно из величайших произведений Курмангазы. Он не просто так запечатлен и присутствует в крови людей. "Адай" имеет острый язык присуще великим художникам современности и обладает большой чувствительностью".

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС. Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.