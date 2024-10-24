Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Легендарным кюем встретили Токаева в Казани

Легендарным кюем встретили Токаева в Казани, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 11:19 Фото: akorda.kz
Телерадиокомплекс президента Казахстана сегодня, 24 октября 2024 года, в Instagram опубликовал видео с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, снятое в российской Казани, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть, как президента Казахстана, прибывшего в международный выставочный комплекс "Казань Экспо", встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, а на фоне играет легендарный кюй.

"Нашего президента в центре "Казань Экспо", где проходит саммит БРИКС, встретили с кюем "Адай", – говорится в описании публикации.

Автором известного кюя "Адай" является великий казахский композитор Курмангазы. Он выражает мятежный и воинственный дух древнего казахского рода адай и занимает особое место в творчестве композитора. Знаменитые кюйши Лукпан Мухитов, Кали Жантлеуов, Окаб Кабигожин и Дина Нурпеисова первыми исполнили "Адай" и подготовили к исполнению оркестром. Академик Ахмет Жубанов, высоко оценивший кюй "Адай", говорил: "Адай" – одно из величайших произведений Курмангазы. Он не просто так запечатлен и присутствует в крови людей. "Адай" имеет острый язык присуще великим художникам современности и обладает большой чувствительностью".

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС. Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читайте также

&quot;Всевидящее око&quot;: кто мешает развитию высоких технологий в Казахстане
"Всевидящее око": кто мешает развитию высоких технологий в Казахстане
ЛРТ, Астана, когда запустят, Бектенов
Дата запуска, беспилотные поезда: озвучены подробности об LRT в Астане
Президент вручил орден &quot;Еңбек Даңқы&quot; женщине-металлургу из Костаная
Президент вручил орден "Еңбек Даңқы" женщине-металлургу из Костаная
Динара Халдарова
Россия Токаев Касым-Жомарт Казань Казахстан Татарстан 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: