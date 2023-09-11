Снегопад, сильные дожди, град: прогноз погоды в Казахстане на 12 сентября

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в стране ожидаются снег, сильные дожди, град.

"Глубокий, активный циклон и связанные с ним фронтальные разделы обусловят дожди и грозы на большей части Казахстана, сильные дожди и град ожидаются в центре, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны. В горных районах юго-востока РК ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются порывистый ветер, на севере, северо-западе – туман, на юге РК – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, в центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге – высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской, Карагандинской, на севере, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 12-14 сентября 2023 года. Также специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по трем мегаполисам страны.