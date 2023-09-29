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Инвестиции, транспортно-транзитная сфера и экология: о чем говорил Токаев на встрече с канцлером Германии

президент Центральной Азии, канцлер Германии Фото: Акорда
На встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев обсудил инвестиционное партнерство, транспортно-транзитную сферу, экологию и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Инвестиции

По мнению президента, большие перспективы открывает дальнейшее развитие инвестиционного партнерства.

"Германия уже более 30 лет неизменно находится в числе основных инвесторов в экономику нашей страны. Казахстан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ и готов создавать все необходимые условия для немецких инвесторов, в том числе с соблюдением ESG-принципов", – заявил глава государства.

Также Токаев сообщил, что казахстанские предприятия готовы восполнить дефицит на мировом рынке титана и других материалов.

Экология

Другим важным приоритетом для взаимодействия были названы сферы экологии и развитие "зеленой" экономики.

Глава государства выразил признательность немецкой стороне за открытие Офиса водородной дипломатии в Астане, охватывающего все страны региона.

Высокую оценку президента также получила инициатива правительства Германии "Зеленая Центральная Азия", которая является продолжением "Водной инициативы для Центральной Азии".

Терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность

Президент указал на такие насущные вызовы для региона Центральной Азии, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность

Токаев позитивно отозвался об усилиях Германии в купировании этих и других угроз через собственную проектную деятельность, а также в рамках ЕС, ОБСЕ и других международных организаций.

Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать усилия международного сообщества и особенно государств Центральной Азии для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране. В этом контексте он указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

"Подытоживая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что синергия политического влияния и экономических возможностей Германии с огромным потенциалом государств Центральной Азии способна внести большой вклад в устойчивый прогресс региона", – говорится в тексте Акорды.

В ходе встречи также выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Также в ходе встречи Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров, и отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.

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