О строительстве третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем высказался Токаев

Глава государства на встрече с секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР отметил важность строительства третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем. Он считает возможным в ближайшее время приступить к реализации этого проекта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства 18 октября 2023 года встретился с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты взаимодействия Казахстана с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

"Во взаимной торговле Казахстана с Синьцзяном особую значимость приобретают имеющиеся механизмы регионального сотрудничества, при должном использовании которых можно, на мой взгляд, значительно продвинуться вперед. Казахстан готов увеличить поставку различной продукции в ваш регион. Речь идет о металлургической, нефтехимической, машиностроительной, пищевой продукции, а также строительных материалах… Что касается потенциала сотрудничества в агропродовольственном секторе, то мы считаем, что здесь сохраняется большой потенциал, и Казахстан мог бы стать стабильным поставщиком экологически чистой сельхозпродукции на китайский рынок", – сказал глава государства.

Как отметил президент, доля СУАР превышает 40 % от общего объема торговли между Казахстаном и Китаем, при этом товарооборот нашей страны с Синьцзяном за полгода 2023 года вырос на 87 % и составил 8,5 млрд долларов.

Глава государства также отметил важное значение строительства третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем. Он считает возможным в ближайшее время приступить к реализации этого проекта. Помимо развития торгово-экономических связей, подчеркнута важность развития сотрудничества в сфере водной отрасли и использования трансграничных рек.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине. Президент Казахстана заявил, что "Цифровой Шелковый путь" является новым глобальным проектом, а также высказался о значимости проекта "Один пояс – один путь".