"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана

В "АрселорМиттал" подтвердили, что правительство Казахстана и компания обсуждали будущее АО и недавно подписали предварительное соглашение о сделке, в результате которой право собственности перейдет к Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"ArcelorMittal обязуется завершить эту сделку как можно скорее, чтобы максимально свести к минимуму сбои. Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, железорудных и угольных шахтах, а также сообществ, которые поддерживают операции. Дальнейшие заявления будут сделаны по мере необходимости", - заявили в компании.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".



Правительство в свою очередь сообщило, что достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

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Также глава государства объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

