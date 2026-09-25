На имя Касым-Жомарта Токаева поступили телеграммы соболезнования в связи с трагедией на Каспии

На имя президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с гибелью казахстанских военнослужащих в ходе учений на Каспийском море в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву, родным и близким погибших, а также народу Казахстана. Глава государства выразил признательность за соболезнования, отметив особую значимость международной поддержки и солидарности".

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Известно, что 12 военных погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных – в больнице.

25 сентября в Минобороны заявили, что найдены тела двух пропавших военнослужащих. Таким образом, число погибших в результате трагедии на Каспии в Мангистау увеличилось до 14 человек.

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По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.