Какие иностранные лидеры выразили соболезнование в связи с трагедией на шахте имени Костенко

На имя президента поступают телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств, правительств, а также руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

"Лидеры, разделяя горечь утраты с семьями погибших шахтеров, передают свои искренние соболезнования, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в Акорде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили слова соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе телефонного разговора, а также направили телеграммы.

Слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков передали президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и другие.

Материал по теме Названы имена первых опознанных погибших на шахте имени Костенко горняков

По последним данным, после трагедии на шахте имени Костенко подтверждено 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.