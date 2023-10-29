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Токаеву продолжают присылать соболезнования в связи с трагедией на шахте

соболезнования Фото: pixabay
Телефонные звонки и телеграммы соболезнования продолжают поступать в связи с аварией на шахте в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выразил соболезнования главе государства и всему народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области.

В ходе беседы главы двух стран обсудили повестку X саммита Организации тюркских государств, который пройдет 3 ноября в Астане.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики.

Слова соболезнования в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым также высказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кроме этого, телеграммы соболезнования направили президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, руководитель Администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор Международной организации по миграции ООН Эми Поуп и другие.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но их число продолжает расти. Из 43 найденных тел на поверхность подняли 8, опознаны только 5.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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