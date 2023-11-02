ЧП на шахте Костенко: Орбан выразил соболезнования Токаеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Виктор Орбан обратился к президенту Казахстана.

"Я выражаю вам соболезнования в отношении трагедии, которая произошла на шахте. Мы с вами, и мы соболезнуем". Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Астане. Он прибыл в Казахстан 1 ноября.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

