ЧП на шахте Костенко: Орбан выразил соболезнования Токаеву
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Виктор Орбан обратился к президенту Казахстана.
"Я выражаю вам соболезнования в отношении трагедии, которая произошла на шахте. Мы с вами, и мы соболезнуем".Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Астане. Он прибыл в Казахстан 1 ноября.
Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.
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