Болата Назарбаева похоронили в родном поселке Шамалган
Фото: wikimedia
В поселке Шамалган Алматинской области 14 ноября прошли похороны брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
На улице перед домом собралось много людей, пришедших проводить в последний путь Болата Назарбаева.
СМИ сообщали, что на похоронах присутствовал первый президент Нурсултан Назарбаев.
13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев.
6 ноября 2023 стало известно, что младший брат Нурсултана Назарбаева попал в реанимационное отделение.
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