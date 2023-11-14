Болата Назарбаева похоронили в родном поселке Шамалган

В поселке Шамалган Алматинской области 14 ноября прошли похороны брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

На улице перед домом собралось много людей, пришедших проводить в последний путь Болата Назарбаева.

СМИ сообщали, что на похоронах присутствовал первый президент Нурсултан Назарбаев.

13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев.



6 ноября 2023 стало известно, что младший брат Нурсултана Назарбаева попал в реанимационное отделение.