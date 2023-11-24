Экс-глава села Павлодарской области, где мать убила свою дочь, понесет еще одно наказание

Члены комиссии партийного контроля и совет противодействия коррупции при облфилиале партии AMANAT рекомендовали Экибастузскому горфилиалу партии исключить экс-акима Кояндинского сельского округа Абая Хакимова из рядов партии, сообщает Zakon.kz.

Ранее он был уволен с занимаемой должности, передает Рavlodarnews.kz.

Как пояснил председатель комиссии Олег Костенко, бывший глава сельского округа ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, не обеспечив должного контроля над семьей в Бескауга, где погиб ребенок.

"Как представитель местного исполнительного органа, он должен был держать на особом контроле семью из группы риска. Мы там были, дома антисанитария. В отделении всего семь домов", – сказала исполнительный секретарь облфилиала партии Айгуль Маликова.

Кроме того, партийцы считают, что ответственность должны понести все чиновники, не исполнившие свои служебные обязанности и допустившие подобную трагедию.

Ранее по поручению акима области Асаина Байханова занимаемых должностей лишились аким Кояндинского сельского округа, руководитель отдела социальной защиты Экибастуза. Кроме того, по решению акима Экибастуза уволен аким Шидерты. Также будут приняты меры в отношении полицейских.

17 ноября появилась информация о пропаже семилетней Миланы Давыдовой из села Бескауга Кояндинского сельского округа Экибастуза.

Позже полиция установила личности подозреваемых в убийстве 7-летней девочки. По подозрению в убийстве ребенка правоохранителями задержаны мать и ее знакомый.