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Спасатели обратились к жителям Павлодарской области

предупреждение Фото: pixabay
Управление предупреждения чрезвычайных ситуаций по Павлодарской области обратилось к жителям региона в связи с тем, что, согласно данным "Казгидромет", 25 ноября ночью на севере, востоке в области ожидается гололед, низовая метель, сообщает Zakon.kz.

Также сообщается, что ветер ожидается юго-западный, 15-20, ночью на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

"При усилении ветра и метели повышается вероятность возникновения снежных заносов, обрушение слабо укрепленных элементов конструкции здании и сооружений, затруднение движения автотранспорта, ухудшение видимости", – говорится в сообщении.

Во избежание аварийных ситуаций на дорогах водителям рекомендуют:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию;
  • в гололед не делать никаких резких движений педалями или рулем, быстрых торможений и ускорений, так как любой маневр может привести к заносу;
  • постоянно следить за ситуацией и обстановкой на дороге.
  • не торопиться, уступать дорогу и быть предельно аккуратными и внимательными.
"Перед выездом на дальние расстояния убедитесь что дороги в данном направлении открыты позвонив по номеру 112 либо через мобильное приложение "Дармен". В случае усиления ветра, находясь на улице, избегайте рядом находящихся линий электропередач. Также рекомендуется держатся подальше от карнизов домов, стеклянных витрин, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, не парковать рядом с ними свой автотранспорт", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок трассы закрыли из-за гололеда в Акмолинской области.

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