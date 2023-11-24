Спасатели обратились к жителям Павлодарской области

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Управление предупреждения чрезвычайных ситуаций по Павлодарской области обратилось к жителям региона в связи с тем, что, согласно данным "Казгидромет", 25 ноября ночью на севере, востоке в области ожидается гололед, низовая метель, сообщает Zakon.kz.

Также сообщается, что ветер ожидается юго-западный, 15-20, ночью на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. "При усилении ветра и метели повышается вероятность возникновения снежных заносов, обрушение слабо укрепленных элементов конструкции здании и сооружений, затруднение движения автотранспорта, ухудшение видимости", – говорится в сообщении. Во избежание аварийных ситуаций на дорогах водителям рекомендуют: соблюдать скоростной режим и дистанцию;

в гололед не делать никаких резких движений педалями или рулем, быстрых торможений и ускорений, так как любой маневр может привести к заносу;

постоянно следить за ситуацией и обстановкой на дороге.

не торопиться, уступать дорогу и быть предельно аккуратными и внимательными. "Перед выездом на дальние расстояния убедитесь что дороги в данном направлении открыты позвонив по номеру 112 либо через мобильное приложение "Дармен". В случае усиления ветра, находясь на улице, избегайте рядом находящихся линий электропередач. Также рекомендуется держатся подальше от карнизов домов, стеклянных витрин, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, не парковать рядом с ними свой автотранспорт", – резюмируется в сообщении. Ранее сообщалось, что участок трассы закрыли из-за гололеда в Акмолинской области. Читайте также Ребенок едва не погиб в лифте: видео спасения мальчика распространяется в Сети В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ареста с помощью фиктивной медсправки "Ювентус" и "Интер" много не забьют, считают эксперты

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