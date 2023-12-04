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Законодательство РК

Генпрокурор о трагедии в шахте Костенко: Дисциплинировать крупный бизнес не получается

Генпрокурор о трагедии в шахте Костенко: Дисциплинировать крупный бизнес не получается Фото: pixabay
Генеральная прокуратура рассмотрела депутатский запрос относительно ситуации, связанной с АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) и несовершенством системы обеспечения безопасных условий труда, сообщает Zakon.kz.

Генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос рассказал, что в настоящее время по фактам последних аварий на шахтах АМТ проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 УК РК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры.

По его словам, подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем.

"К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников (от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге) для субъектов крупного бизнеса несущественно, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают",  – сказал Генеральный прокурор Берик Асылов.

Кроме того, по его словам, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.

Также Берик Асылов отметил, что депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами Парламента Мажилиса поправок в законодательные акты.

Он отметил, что генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики.

"Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента от 26 декабря 2019 года №229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства". Берик Асылов

Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются.

На шахте Костенко в Карагандинской области произошел взрыв в ночь на 28 октября – в 2:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей. Все 46 человек, находившиеся под землей, погибли. После этой трагедии в Казахстане приняли решение о передаче шахт компании "АрселорМиттал Темиртау" государству, а впоследствии – другому инвестору.

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АрселорМиттал Берик Асылов Генеральная прокуратура Казахстан Карагандинская область ЧП на шахте Костенко
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