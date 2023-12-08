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Шарлапаев: Переговоры о передаче АМТ Казахстану начались еще в 2022 году

Казахстан АМТ Минпром Фото: primeminister.kz
По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева переговоры о выходе Лакшми Миттала из казахстанского актива начались еще в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Первые переговоры начались после трагического инцидента на шахте им. Ленина 3 ноября 2022 года.

"На тот момент правительством Казахстана были выдвинуты конкретные требования к АМТ и правительство отмечало, что, к сожалению, аварии стали принимать систематический характер. В результате переговоров было подписано соглашение о начале переговоров – это было 9 декабря 2022 года. И в рамках соглашения стороны договорили о проведении юридического анализа, финансового аудита и юридических экспертиз. На тот момент в ходе переговоров компания озвучивала стоимость актива на уровне 3,5 млрд долларов. По мнению правительства и международных консультантов эта цифра не соответствовала действительности".Канат Шарлапаев

В целом весь переговорный процесс, по его словам, занял порядка 11 раундов. Семь последних были проведены уже после создания нового министерства промышленности и строительства, начиная с сентября 2023 года. 

Итоговое подписание произошло 7 декабря. Хотя ранее говорилось, что сделку завершат до 30 ноября.

"Это большая транзакция и большой актив, и здесь задержка произошла буквально на семь дней, что в такой ситуации вполне объяснимо с учетом и юридической работы, которая должна была быть сделана и вели переговоры длительные по размеру пожертвований в фонд "Қазақстан халқыңа" со стороны АМТ и об условиях дальнейшей работы предприятия. С учетом размеров сделки и ее результатов – задержка в семь дней вполне допустима".Канат Шарлапаев

Правительство Казахстана и ArcelorMittal завершают ключевую сделку по передаче "АрселорМиттал Темиртау" и ArcelorMittal Tubular Products Aktau. Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

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АрселорМиттал Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан
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