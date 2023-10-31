Шарлапаев: Государству не придется тратить бюджетные деньги на содержание АМТ

По информации министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, компания "АрселорМиттал Темиртау" получила более 3 млн выручки в 2022 году. Это значит, что государству не потребуется тратить бюджетные деньги на содержание предприятия, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр рассказал на пресс-конференции в правительстве 31 октября.

"АрселорМиттал Темиртау" – это работающее предприятие. В 2022-м его выручка составила более 3 млн долларов. Это работающее предприятие, которое продолжает генерировать денежные потоки, чтобы себя обслуживать. Поэтому говорить, что мы будем куда-то тратить бюджетные деньги на поддержание предприятия (после передачи его государству. – Прим. ред.), я считаю неправильным. В первую очередь предприятие сохраняет свою работоспособность". Канат Шарлапаев

Канат Шарлапаев добавил, что правительство не рассматривает передачу АМТ никаким иностранным инвесторам после перехода компании в собственность РК. Кроме того, по его словам, зарплаты и штат сотрудников сокращать не будут.

Решение о передаче предприятий "АрселорМиттал Темиртау" государству приняли после трагедии на шахте им. Костенко в Карагандинской области, которая произошла в ночь на 28 октября. В шахте, где находились 252 человека, произошел взрыв. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ нашли останки предположительно 46-го погибшего.