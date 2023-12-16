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Прокуроры, судьи, полицейские и спасатели поддержали патриотический челлендж в РК

видео патриотического челленджа Фото: скриншот видео
Патриотический челлендж ко Дню Независимости Казахстана поддержали прокуроры, работники суда, пожарные, государственные служащие и полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Генпрокуратуры, 5 коллективов (прокуратура г. Алматы, Департамент судебной администрации РК по г. Алматы, ДЧС г. Алматы, аппарат акима Жетысуского района, а также Департамент полиции г. Алматы) в унисон исполнили Государственный гимн.

"Главный посыл – духовное, патриотическое и нравственное воспитание, передаваемое в качестве бесценного наследия из поколения в поколение. Весь исторический путь становления и развития Казахстана непрерывно связан с судьбами людей, посвятивших свою жизнь беззаветному, преданному служению закону и своему народу. Их профессиональные навыки, опыт, традиции формировались и с годами укреплялись в непростых условиях становления суверенного государства", – отметили городские службы.

Также спасатели поздравили казахстанцев с национальным праздником.


"Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, благополучия, мирного неба и успехов во благо процветания Республики Казахстан!" – резюмируется в сообщении.


32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаменательной датой в жизни страны.

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