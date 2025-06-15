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Культура и шоу-бизнес

Строевая подготовка и хореография: нацгвардейцы поддержали челлендж Димаша Кудайбергена

Челлендж, Нацгвардия РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 12:42 Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК
Военнослужащие Национальной гвардии поддержали творческий челлендж Димаша Кудайбергена. Свой танец они описали как плавную хореографию с элементами строевой подготовки, сообщает Zakon.kz.

В начале мая 2025 года певец запустил челлендж в преддверии премьеры песни "Тау ішінде", созданной на стихи выдающегося казахского поэта и писателя Сакена Сейфуллина.

"Видеоролик с участием гвардейцев стал настоящим украшением челленджа: в нем военнослужащие исполнили танец, сочетающий элементы строевой подготовки и плавной хореографии. Движения выстроены с особым чувством ритма, уважением к музыке и национальному стилю", – отметили в пресс-службе Нацгвардии.

Ранее на призыв Димаша откликнулись работники городского хозяйства из Астаны. Коммунальщики "зажгли" на улицах столицы так, что стали звездами соцсетей. Также к челленджу присоединились пожилые жительницы Туркестанской области, посещающие Центр активного долголетия.

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Андрей Дюсупов
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