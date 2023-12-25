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Законодательство РК

Дело не в суммах, а результатах: в МИД не сказали, сколько тратят на командировки

Казахстан МИД РК Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров не ответил, сколько денег тратится на заграничные командировки ведомства, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году министр иностранных дел Мурат Нуртлеу посетил 23 страны. В частности Азербайджан, Беларусь, Бельгию, Венгрию, Кыргызстан, КНР, КСА, Люксембург, Россию, Румынию, Сербию, Северную Македонию, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Но сколько денег тратится на заграничные командировки, Айбек Смадияров не сказал.

"Я не могу эту цифру сейчас озвучить. Я не знаю эту цифру. Дело не в сумме, а в результатах, которые достигаются по итогам этих визитов. Я говорил, сколько инвестиций привлечено, сколько соглашений подписано в том числе о безвизовом режиме. Это все результаты работы. Нужно смотреть не на то, сколько бюджета выделяется. А какие результаты достигаются по итогам этих визитов".Айбек Смадияров

За 2023 год подписано 34 международных договора, из них межгосударственных – 12, межправительственных – 15 и межведомственных - 7 документов.

Айбек Смадияров также сообщил, что безвиз между Казахстаном и Вьетнамом заработает в ближайшее время.

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