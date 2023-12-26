Ураган в Костанае, цены на автогаз, рост производственного травматизма: главное за день, 26 декабря

В Костанайской области ураган снес крыши домов, повредил елки и автомобили, Минэнерго утвердило цены на автомобильный газ с 1 января 2023 года, в стране вырос производственный травматизм. Об этих и других важных событиях, произошедших за день, 26 декабря, расскажет Zakon.kz.

Цены на автогаз

Министр энергетики утвердил предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке для автогазозаправочных станций, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.



Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:

Астана – 76 тенге;

Алматы – 81 тенге;

Шымкент – 64 тенге.

Цены на автогаз в остальных регионах можно посмотреть здесь.

Стали известны имена обладателей грантов в магистратуру

Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК опубликовало список имен казахстанцев, которые стали обладателями государственных образовательных грантов в магистратуру.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.

По данным МНВО, в конкурсе приняли участие 1677 человек..

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО) будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Список магистрантов можно посмотреть здесь.

Рост травматизма и профзаболеваний



Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства заявила о росте производственного травматизма в Казахстане.

По ее словам, анализ текущего состояния в сфере охраны труда показал, что из года в год сохраняется тенденция роста таких показателей. Согласно официальной статистической информации, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний – на 8%.



Производственные травмы и профессиональные заболевания являются следствием работы во вредных условиях труда, в том числе условий труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, тяжелый труд и небезопасное оборудование.

Культура

Казахстан впервые за 30 лет выделит миллиард тенге на покупку музыкальных инструментов

Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, впервые за последние 30 лет в бюджете выделена сумма в размере одного миллиарда тенге на приобретение музыкальных инструментов для музыкальных образовательных учреждений и государственных концертных организаций.

"Это решение направлено на поддержку молодых и талантливых музыкантов, а также создание благоприятных условий для профессионального роста в сфере музыкального искусства. Данное финансирование позволит не только обновить музыкальные ресурсы, но и обеспечить возможность открытия новых имен в мире музыки, способствуя разнообразию и богатству культурного наследия страны", - сказала министр.

Кроме того, она сообщила, что с 2023 по 2027 годы в стране запланировано масштабное строительство 44 новых объектов культуры и ремонт 260 уже существующих.



Ураган в Костанайской области

В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку на центральной площади. Жители города отмечают, что у них бушует непогода и призывают сидеть дома. А в городе Тобыл сильный ветер снес кровлю с одного из жилых домов.

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона отсутствует электроэнергия в 103 населенных пунктах Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б. Майлина, Узункольский, Камыстинский, Федоровский районы и т. Рудный. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.

Ранее синоптики предупреждали, что на Костанай обрушится сильная метель. Также по прогнозам, порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду. Кроме того, в регионе для безопасности закрыты трассы.

В свою очередь полиция Костанайской области настоятельно рекомендовала жителям региона не покидать дома и воздержаться от поездок. На трассах нулевая видимость из-за сильной метели.

Позже стало известно, что спасатели пришли на помощь сотрудникам скорой помощи с роженицей, которые оказались в снежном плену возле села Костомар. В связи с непогодой сотрудники ДЧС обратились к жителям региона и просят жителей и гостей области категорически не выезжать в поездки до улучшения погодных условий.

В мире



Суд возобновил дело о порнографии против рок-группы Nirvana

Суд возобновил дело о порнографии против рок-группы Nirvana из-за обложки альбома Nevermind с обнаженным малышом. Спенсер Элден, которому уже 32 года, появился на альбоме Nirvana 1991 года Nevermind и быстро стал известен как "малыш Nirvana".

На обложке альбома был изображен четырехмесячный Элден под водой в бассейне в погоне за долларовой купюрой на рыболовном крючке. Отец Элдена дружил с фотографом. Семье заплатили 200 долларов за снимок.

Повзрослев Элден подал иск против двух оставшихся в живых участников группы (Дэйва Грола и Криста Новоселича), а также против нескольких звукозаписывающих лейблов и фотографа Кирка Уэддла.

В иске, который он подал еще в 2021 году, утверждается, что ответчики "сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера, и сознательно получали за это деньги. Несмотря на это, ответчики не предприняли разумных мер для защиты Спенсера и предотвращения его широкомасштабной сексуальной эксплуатации и торговли изображениями".

В 2022 году суд отклонил иск. Окружной судья США Фернандо Ольгин из Лос-Анджелеса заявил, что иск не подали в течение 10-летнего срока давности. Отклонение третьей жалобы Элдена означало, что он не мог подать четвертую, хотя имел право обжаловать это решение.

Теперь его апелляцию признали успешной, и коллегия из трех судей Апелляционного суда США по Девятому округу отменила первоначальное решение суда.

Спорт

Опубликован список самых влиятельных игроков в истории мирового футбола

Британское издание FourFourTwo составило список из 50 футболистов, которые своей игрой и авторитетом оказали существенное влияние на популяризацию спорта №1 в мире.

В списке 50-ти влиятельных футболистов от английского журнала фигурируют представители разных эпох и стран, сыгравшие огромную роль в эволюции самой популярной игры на планете.

Во главе списка расположился британский футболист Вив Андерсон, первый чернокожий игрок в составе сборной Англии. Он дебютировал за англичан в 1978 году, во встрече с Чехословакией. Далее следует уругваец Хосе Леандро Андраде, который был также профессиональным карнавальным музыкантом и танцором. Он помог своей команде завоевать "золото" первого мундиаля в 1930 году.

Призовую тройку замкнул Освальдо Ардилес из Аргентины, который в 1978 году стал одним их первых южноамериканских легионеров в английском футбольном чемпионате.

В топ-10 списка влиятельных игроков также вошли выдающиеся спортсмены, без которых невозможно представить развитие футбола. Это Франко Барези (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Дэвид Бекхэм (Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Жан-Марк Босман (Бельгия), Эрик Кантона (Франция) и Амадео Каррисо (Аргентина).

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Казахстан занял 33-е место в рейтинге европейских футбольных чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновленный рейтинг клубных национальных первенств. Казахстанская премьер-лига расположилась на 33-ей позиции из 55.

Как сообщает FIFA, по сравнению с прошлым годом в топ-5 европейских чемпионатов произошло всего одно изменение. В список сильнейших турниров все так же входят английская премьер-лига (АПЛ), испанская Ла Лига, итальянская Серия A, немецкая Бундеслига и французская Лига 1. На одну строку вверх переместились итальянцы, которые поменялись местами с Бундеслигой.

Казахстанская премьер-лига (11.500 очков) находится на 33-ем месте рейтинга. Для сравнения, в 2022 году она располагалась на 30-й позиции. За год Казахстан опередили Словения, Молдова и Косово.

Лидером европейских чемпионатов второй год подряд признали АПЛ (100.553 очков). Как и год назад, Испания сохранила вторую строчку в таблице коэффициентов (86.114). Призовую тройку теперь замыкает Италия (83.284).

Погода

Сильный ветер, туман и осадки ожидаются в Казахстане на 27 декабря.

По данным РГП "Казгидромет", на территории республики, под влиянием ложбины атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (снег, дождь), в горных районах юга, юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, в северной половине страны – с метелью.