Ураган в Костанае, цены на автогаз, рост производственного травматизма: главное за день, 26 декабря
Цены на автогаз
Министр энергетики утвердил предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке для автогазозаправочных станций, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.
Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:
- Астана – 76 тенге;
- Алматы – 81 тенге;
- Шымкент – 64 тенге.
Цены на автогаз в остальных регионах можно посмотреть здесь.
Стали известны имена обладателей грантов в магистратуру
Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК опубликовало список имен казахстанцев, которые стали обладателями государственных образовательных грантов в магистратуру.
Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.
По данным МНВО, в конкурсе приняли участие 1677 человек..
Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО) будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.
Список магистрантов можно посмотреть здесь.
Рост травматизма и профзаболеваний
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства заявила о росте производственного травматизма в Казахстане.
По ее словам, анализ текущего состояния в сфере охраны труда показал, что из года в год сохраняется тенденция роста таких показателей. Согласно официальной статистической информации, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний – на 8%.
Производственные травмы и профессиональные заболевания являются следствием работы во вредных условиях труда, в том числе условий труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, тяжелый труд и небезопасное оборудование.
Культура
Казахстан впервые за 30 лет выделит миллиард тенге на покупку музыкальных инструментов
Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, впервые за последние 30 лет в бюджете выделена сумма в размере одного миллиарда тенге на приобретение музыкальных инструментов для музыкальных образовательных учреждений и государственных концертных организаций.
"Это решение направлено на поддержку молодых и талантливых музыкантов, а также создание благоприятных условий для профессионального роста в сфере музыкального искусства. Данное финансирование позволит не только обновить музыкальные ресурсы, но и обеспечить возможность открытия новых имен в мире музыки, способствуя разнообразию и богатству культурного наследия страны", - сказала министр.
Кроме того, она сообщила, что с 2023 по 2027 годы в стране запланировано масштабное строительство 44 новых объектов культуры и ремонт 260 уже существующих.
Ураган в Костанайской области
В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку на центральной площади. Жители города отмечают, что у них бушует непогода и призывают сидеть дома. А в городе Тобыл сильный ветер снес кровлю с одного из жилых домов.
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона отсутствует электроэнергия в 103 населенных пунктах Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б. Майлина, Узункольский, Камыстинский, Федоровский районы и т. Рудный. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.
Ранее синоптики предупреждали, что на Костанай обрушится сильная метель. Также по прогнозам, порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду. Кроме того, в регионе для безопасности закрыты трассы.
В свою очередь полиция Костанайской области настоятельно рекомендовала жителям региона не покидать дома и воздержаться от поездок. На трассах нулевая видимость из-за сильной метели.
Позже стало известно, что спасатели пришли на помощь сотрудникам скорой помощи с роженицей, которые оказались в снежном плену возле села Костомар. В связи с непогодой сотрудники ДЧС обратились к жителям региона и просят жителей и гостей области категорически не выезжать в поездки до улучшения погодных условий.
В мире
Суд возобновил дело о порнографии против рок-группы Nirvana
Суд возобновил дело о порнографии против рок-группы Nirvana из-за обложки альбома Nevermind с обнаженным малышом. Спенсер Элден, которому уже 32 года, появился на альбоме Nirvana 1991 года Nevermind и быстро стал известен как "малыш Nirvana".
На обложке альбома был изображен четырехмесячный Элден под водой в бассейне в погоне за долларовой купюрой на рыболовном крючке. Отец Элдена дружил с фотографом. Семье заплатили 200 долларов за снимок.
Повзрослев Элден подал иск против двух оставшихся в живых участников группы (Дэйва Грола и Криста Новоселича), а также против нескольких звукозаписывающих лейблов и фотографа Кирка Уэддла.
В иске, который он подал еще в 2021 году, утверждается, что ответчики "сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера, и сознательно получали за это деньги. Несмотря на это, ответчики не предприняли разумных мер для защиты Спенсера и предотвращения его широкомасштабной сексуальной эксплуатации и торговли изображениями".
В 2022 году суд отклонил иск. Окружной судья США Фернандо Ольгин из Лос-Анджелеса заявил, что иск не подали в течение 10-летнего срока давности. Отклонение третьей жалобы Элдена означало, что он не мог подать четвертую, хотя имел право обжаловать это решение.
Теперь его апелляцию признали успешной, и коллегия из трех судей Апелляционного суда США по Девятому округу отменила первоначальное решение суда.
Спорт
Опубликован список самых влиятельных игроков в истории мирового футбола
Британское издание FourFourTwo составило список из 50 футболистов, которые своей игрой и авторитетом оказали существенное влияние на популяризацию спорта №1 в мире.
В списке 50-ти влиятельных футболистов от английского журнала фигурируют представители разных эпох и стран, сыгравшие огромную роль в эволюции самой популярной игры на планете.
Во главе списка расположился британский футболист Вив Андерсон, первый чернокожий игрок в составе сборной Англии. Он дебютировал за англичан в 1978 году, во встрече с Чехословакией. Далее следует уругваец Хосе Леандро Андраде, который был также профессиональным карнавальным музыкантом и танцором. Он помог своей команде завоевать "золото" первого мундиаля в 1930 году.
Призовую тройку замкнул Освальдо Ардилес из Аргентины, который в 1978 году стал одним их первых южноамериканских легионеров в английском футбольном чемпионате.
В топ-10 списка влиятельных игроков также вошли выдающиеся спортсмены, без которых невозможно представить развитие футбола. Это Франко Барези (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Дэвид Бекхэм (Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Жан-Марк Босман (Бельгия), Эрик Кантона (Франция) и Амадео Каррисо (Аргентина).
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Казахстан занял 33-е место в рейтинге европейских футбольных чемпионатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновленный рейтинг клубных национальных первенств. Казахстанская премьер-лига расположилась на 33-ей позиции из 55.
Как сообщает FIFA, по сравнению с прошлым годом в топ-5 европейских чемпионатов произошло всего одно изменение. В список сильнейших турниров все так же входят английская премьер-лига (АПЛ), испанская Ла Лига, итальянская Серия A, немецкая Бундеслига и французская Лига 1. На одну строку вверх переместились итальянцы, которые поменялись местами с Бундеслигой.
Казахстанская премьер-лига (11.500 очков) находится на 33-ем месте рейтинга. Для сравнения, в 2022 году она располагалась на 30-й позиции. За год Казахстан опередили Словения, Молдова и Косово.
Лидером европейских чемпионатов второй год подряд признали АПЛ (100.553 очков). Как и год назад, Испания сохранила вторую строчку в таблице коэффициентов (86.114). Призовую тройку теперь замыкает Италия (83.284).
Погода
Сильный ветер, туман и осадки ожидаются в Казахстане на 27 декабря.
По данным РГП "Казгидромет", на территории республики, под влиянием ложбины атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (снег, дождь), в горных районах юга, юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, в северной половине страны – с метелью.
Ночью на севере, востоке Костанайской, на западе, юге Северо-Казахстанской, утром и днем на юго-западе, горных районах Жамбылской областей ожидается порывистый ветер временами порывы 30 м/с и более.