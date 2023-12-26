Опубликован список самых влиятельных игроков в истории мирового футбола

Британское издание FourFourTwo составило список из 50 футболистов, которые своей игрой и авторитетом оказали существенное влияние на популяризацию спорта №1 в мире, сообщает Zakon.kz.

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За последнее столетие появилось множество игроков, которые сформировали современный футбол и вывели его на первое место среди остальных видов спорта. В списке 50-ти влиятельных футболистов от английского журнала фигурируют представители разных эпох и стран, сыгравшие огромную роль в эволюции самой популярной игры на планете.

Во главе списка расположился британский футболист Вив Андерсон, первый чернокожий игрок в составе сборной Англии. Он дебютировал за англичан в 1978 году, во встрече с Чехословакией. Далее следует уругваец Хосе Леандро Андраде, который был также профессиональным карнавальным музыкантом и танцором. Он помог своей команде завоевать "золото" первого мундиаля в 1930 году.





Фото: Instagram/franzbeckenbauer

Призовую тройку замкнул Освальдо Ардилес из Аргентины, который в 1978 году стал одним их первых южноамериканских легионеров в английском футбольном чемпионате.

В топ-10 списка влиятельных игроков также вошли выдающиеся спортсмены, без которых невозможно представить развитие футбола. Это Франко Барези (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Дэвид Бекхэм (Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Жан-Марк Босман (Бельгия), Эрик Кантона (Франция) и Амадео Каррисо (Аргентина).





Фото: Instagram/cristiano

Далее в рейтинге фигурируют имена других знаменитостей, которые также оставили след в истории развития футбола. Среди них можно отметить таких игроков, как Йохан Кройфф (Нидерланды), Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания), Эйсебио (Португалия), Гарринча (Бразилия), Диего Марадона и Лионель Месси (Аргентина), Неймар и Пеле (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лев Яшин (СССР) и Зинедин Зидан (Франция).

Ранее журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 15 тренеров, которые руководили сборной Англией по футболу за всю ее историю.

