Встреча лидеров стран СНГ: Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча лидеров стран СНГ. Владимир Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах, а также пригласил коллег на "Игры будущего" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Традиционный неформальный саммит лидеров СНГ 26 декабря 2023 года начался не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Днем они уже побывали в музее-заповеднике "Павловск", где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и в Царском селе, пишет РИА Новости.

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Прибывавших во дворец лидеров встречал почетный караул и духовой оркестр в исторических мундирах. У них также была возможность немного пройтись по заснеженному Петергофу и полюбоваться знаменитым ансамблем Большого каскада.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, пропустивший поход в Павловский дворец из-за переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, присоединился к лидерам во время экскурсии по Царскому селу и Петергофу, а вот белорусского лидера видно не было.

Рассказываем, о чем говорили Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ.

О планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце.

"Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", – сказал российский лидер.

Владимир Путин пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ.

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"В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за десять месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов", – уточнил президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия в качестве председателя Содружества планирует выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в евразийском регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

"Игры будущего" в Казани

Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ стать почетными гостями на "Играх будущего", которые пройдут в Казани в следующем году.

Неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества в содружестве являются физкультура и спорт. Его примером могут стать II Игры стран СНГ, прошедшие в Белоруссии в августе этого года.

"Уже в феврале следующего года у нас, в Казани, пройдут инновационные „Игры будущего". Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт. Хотел бы пригласить всех вас на церемонию торжественного открытия "Игр будущего" 21 февраля 2024 года в Казани", – заявил он.

Еще одним крупным событием, которое анонсировал Путин, стал Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. По словам Президента, ожидается, что мероприятие посетят представители более чем 180 стран мира.

"Рассчитываем на вашу благожелательную реакцию и приглашаем все страны СНГ принять участие в реализации этих проектов", – заключил он.

Борьба с фальсификацией истории

Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ.

"Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", – сказал Путин.

По его словам, поэтому следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти".

Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.

25 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург.

Президент Казахстана принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

