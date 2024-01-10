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Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов

задержка рейсов Фото: pixabay
10 января в столице установилась ненастная погода. Сильный снегопад и ветер оказали влияние на авиаперевозки, сообщает Zakon.kz.

Служба аэродрома получила уведомление о возможности в период с 14:00 до 20:00 скорости ветра от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны по решению авиакомпаний в целях авиационной безопасности.

"Сейчас на аэродроме аэропорта сильный ветер, скорость ветра 11 м/с, порывы до 16 м /с. Сегодня в столичном аэропорту было запланировано 75 рейсов. Из них 12 рейсов (4 вылетающих, 8 вылетающих) были задержаны в связи с поздним прибытием самолета. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице отменен рейс IQ389 по маршруту Астана-Жезказган". Пресс-служба КГА

Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. Отмечается, что в этих работах задействовано 10 единиц спецтехники. 

Ранее сообщалось, что более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды. Отметим, что в Астане и 16 областях страны на 11 января объявлено штормовое предупреждение.

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