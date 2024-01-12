Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют не летать над Йеменом

В связи с событиями в Йемене Департаментом авиационной безопасности ААК в Казахстане проведена оценка степени угрозы и управления рисками в области авиационной безопасности для деятельности гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано не летать над воздушным пространством Йемена.

"На основании результатов проведенной оценки, Авиационной администрацией направлены соответствующие рекомендации авиакомпаниям Казахстана о неосуществлении полетов воздушных судов над воздушным пространством Йемена". Авиационная администрация Казахстана

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции.

Позднее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы с помощью полного набора защищенных средств связи.

Затем власти Евросоюза заявили, что планирует к марту 2024 года направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море.

