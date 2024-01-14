Куралай Нуркадилова: Благодаря письму президента мы получили реабилитацию отца

Семья известного в стране политика Заманбека Нуркадилова провела памятное мероприятие в честь его 80-летия, где присутствовали политики, депутаты, крупные общественные деятели. Своим мнением о прошедшей встрече поделилась с Zakon.kz Куралай Нуркадилова, дочь Заманбека Нуркадилова.

– Куралай, ваша семья сегодня провела грандиозное мероприятие. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили его провести?

– Не провести это мероприятие мы не могли, потому что 80-летие – это круглая дата. Мы изначально предполагали, что будет семейное мероприятие с родственниками и друзьями, и не загадывали, что эта встреча пройдет в таком масштабе. Конечно, мы отправили официальные письма с приглашением и в правительство, и в акимат, и депутатам парламента, и значимым деятелям нашей страны. И получили очень много подтверждений, но мы сами не ожидали, что получится так масштабно.

Фото: архив Мадии Торебаевой

Конечно, за время этого мероприятия было много эмоций, мы еще раз переживали то, что происходило за эти 20 лет. Естественно эти переживания не прошли просто так, и сегодня с утра я чуть не попала в больницу. Но все обошлось. Конечно, то, что я сегодня видела, слышала от выступавших людей, и тех, кто просто подходил к нам сегодня, это все очень важно. И можно сказать, что сегодня это своего рода исторический момент, потому что многое из того, что ранее замалчивалось, сегодня было озвучено открыто. Это был своего рода поворотный момент, и я надеюсь, что дальше все пойдет в созидательном ключе. Потому что очень много хорошего мой отец оставил в наследие, его идеи и проекты, которые если их правильно внедрять, помогут нашей стране. Конечно, хотелось бы, чтобы все это, в конце концов, было реализовано.

– Это мероприятие, пожалуй, действительно может стать в целом переломным моментом, в том числе и для вашей семьи. Письмо, которое зачитал от имени главы государства советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали, где было отмечено, что в память о Заманбеке Нуркадилове на его малой родине будет установлен памятник, а в Алматы – мемориальная доска, говорит о многом.

– Да, зачитали письмо президента Касым-Жомарта Токаева и письмо главы Сената парламента РК Маулена Ашимбаева. Я думаю, что благодаря сегодняшнему письму президента мы получили реабилитацию отца. Теперь я надеюсь, что все будет хорошо.

– Вы не так давно заявляли о том, что намерены пойти по стопам своего отца. Планы не изменились?

– Знаете, я все еще нахожусь на переходном моменте. Но хочу сказать, что если я чем-то буду полезна для страны, возможно – да. Потому что очень много бэкграунда, знаний, опыта, которые я могла бы использовать, передать новому поколению. В последние годы я очень много работала в социальном плане, и думаю, сейчас более чем необходимо заниматься ментальным здоровьем нашего народа. И здесь, как эксперт и в бизнесе, и в психологии, могла бы принести очень много полезного для государства.