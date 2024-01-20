178 вызовов поступило на линию МЧС за сутки

За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 178 выездов, из них на пожары и случаи горения 78, сообщает Zakon.kz.

На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 100 случаев. При которых спасено и эвакуировано 19 человек.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки". МЧС РК

В Павлодарской области на месте обвала, куда в ночь на 4 января провалился автобус с людьми, продолжаются спасательные работы. По последним данным, в ходе раскопок обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя.

