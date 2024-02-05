Какую позицию Казахстан озвучит на конференции сторон по РКБТ ВОЗ

В Панаме стартует 10-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ. Основная задача – международное регулирование борьбы с табакокурением и ликвидация незаконной торговли табачными изделиями. Казахстан тоже является участником Рамочной конвенции.

В прошлом году наша страна утвердила свою официальную позицию, гласящую о том, что Казахстан выступает против принятия любых решений, выходящих за рамки национальной правовой базы.

Казахстан на конференции представляет глава Департамента организации медпомощи Минздрава Азамат Дюсенов, который и возглавляет делегацию. Во встрече также примет участие представитель от Министерства иностранных дел РК.

Подготовка к юбилейной 10-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака началась еще в мае 2023 года. Представители заинтересованных государственных органов от Казахстана в сентябре провели встречу на площадке МИД РК, чтобы обсудить официальную позицию. По итогам встречи были утверждены официальные делегаты от Республики Казахстан и позиция страны.

Так, Казахстан придерживается собственной позиции по некоторым пунктам повестки дня 10-й сессии Конференции сторон РКБТ ВОЗ, которая демонстрирует готовность Казахстана к возобновлению рабочей группы для подготовки комплексных подходов к регулированию сигарет, проведения анализа работы по регулированию новых никотиновых изделий.

– Казахстан поддерживает возобновление действия мандата Рабочей группы и подготовку ею комплексных и практических подходов к регулированию сигарет и инновационных видов продукции, содержащей никотин.

– Казахстан поддерживает предложение о расширении Рабочей группы, начале многосторонних консультаций для рассмотрения всех рекомендаций и поиска наиболее экономически оптимальных решений для Сторон в целях реализации механизмов трансграничного сотрудничества в области рекламы табака.

В Республике Казахстан реклама и спонсорство в отношении всех видов табака, изделий с нагреваемым табаком, электронных систем потребления и жидкостей для них полностью запрещены.

– Казахстан поддерживает принятые подходы ВТамО по классификации новых видов появляющихся никотиновых изделий, решение о классификации в новой группе ТН ВЭД 24, в котором дается пояснение, что такие изделия "могут или не содержат табак/никотин" и предназначены "для вдыхания без сгорания".

Казахстан выступает за восстановление работы мандата Рабочей группы и просит Рабочую группу подготовить конечный / исчерпывающий отчет к 11-й сессии КС РКБТ ВОЗ, в котором будут содержаться выводы и руководство для реализации Сторонами статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ не только в отношении изделий с нагреваемым табаком, но и любых других видов (вейпы, снюсы, электронные системы доставки никотина) и пр.

– Казахстан использует суверенное право рассматривать возможность одностороннего применения любой меры по борьбе против табака, не предусмотренной РКБТ, в соответствии с национальными условиями и после согласования с государственными органами РК.

– Казахстан действует согласно национальному праву и выступает против принятия любых решений, выходящих за рамки национальной правовой базы и/или международных соглашений.

Необходимо отметить, что Казахстан имеет всемирно признанное и комплексное регулирование табака, включая запреты на рекламу/спонсорство, потребление в общественных местах, а также возрастные, коммерческие и маркетинговые ограничения. А недавно Мажилис направил законопроект по введению запрета электронных сигарет с жидкостями (вейпы) в Сенат. В ближайшее время ожидается рассмотрение законопроекта Сенатом.

Напомним, что сессии Конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ проводятся один раз каждые два года с 2006 года.