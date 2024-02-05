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Законодательство РК

В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах

В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах Фото: Zakon.kz
Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев обсудил с руководителями отечественных аэропортов и служб авиационной безопасности вопросы повышения качества сервиса при проведении досмотра и обслуживании авиапассажиров, сообщает Zakon.kz.

По данным Минтранспорта, международное авиасообщение из Казахстана установлено с 27 странами мира. Рейсы выполняются по 86 маршрутам с частотой 484 рейса в неделю.

"Положительными темпами расширяется маршрутная сеть со странами Персидского залива, Азии и Европы, где имеются свои культурные, традиционные и религиозные особенности. В этой связи отмечена необходимость кардинального пересмотра стандартов и требований при обслуживании авиапассажиров с учетом национальной идентичности".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Следует учесть, как подчеркнули в ведомстве, "что вся работа по развитию туризма в стране и привлечению инвестиции может быть нивелирована низким сервисом обслуживания в аэропортах".

По итогам совещания для улучшения качества обслуживания пассажиров аэропортам указано усилить работу по нескольким направлениям.

"Также Авиационной администрации Казахстана поручено взять на особый контроль вопрос дальнейшего повышения уровня культуры сотрудников аэропортов при обслуживании и проведении предполетного досмотра пассажиров".Пресс-служба Министерства транспорта РК

По данным ведомства, на сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют динамичный рост. Так, в 2023 году аэропортами было обслужено более 26 млн пассажиров, из них отечественными авиакомпаниями перевезено 13,3 млн пассажиров, что на 21% выше показателя предыдущего года.

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