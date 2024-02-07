Президент рассказал, как правильно нужно использовать пенсионные деньги казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля заявил, что средства ЕНПФ нужно использовать только на рыночных условиях, не создавая при этом искусственные прокладки в виде квазигосструктур, сообщает Zakon.kz.

Президент затронул тему использования пенсионных денег казахстанцев.

"Вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях. В этом вопросе ответственность перед вкладчиками как никогда высока. Если потребуется, правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ. Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки второго уровня с их экспертизой и инфраструктурой". Касым-Жомарт Токаев

Президент считает, что нужно стимулировать вовлечение банков в финансирование реального сектора экономики. Правительству и Национальному банку он поручил провести эту работу в тесном взаимодействии друг с другом.

"В целом, Национальный банк должен придерживаться рациональной общегосударственной политики, направленной на контроль инфляционных процессов и рост экономики". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

