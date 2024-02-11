Сколько вызовов поступило на линию МЧС за сутки

За прошедшие сутки сотрудники МЧС Казахстана в лице спасателей и пожарных совершили 157 выездов, сообщает Zakon.kz.

Из них на пожары и случаи горения пришлось 65 вызовов, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 92, при которых спасли и эвакуировали 233 человека.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки". МЧС РК

Также в буран приходится работать и полицейским – они сопроводили около тысячи автомобилей по закрытой трассе в Карагандинской области.