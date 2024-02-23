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Законодательство РК

Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена

паводки в Алматинской области Фото: скриншот видео
21 февраля 2024 года в 18:45 в городе Каскелене Карасайского района по руслу реки Каскеленка прошел ледоводный паводок (шугоход) в районе ниже центрального рынка "Жерана" и мостового переезда по ул. Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

Кадры с мутной водой распространились в социальной сети. Людей обеспокоило то, что поток проходил около местного рынка.


Как рассказали спасатели, расход воды во время шугохода по руслу составлял порядка 10 куб.м/сек. (критический расход составляет 30 куб.м/сек.), мутность воды была 2 балла.

Жертв, пострадавших нет, подтоплений и переливов воды из русла реки тоже нет.

"По состоянию на 20:00 после прохождения шугохода расход воды в реке составляет 2,5 куб.м/сек., мутность воды 0 баллов. Пропуск воды по реке проходит в штатном режиме. Гидропостом ГУ "Казселезащиты" осуществляется круглосуточный мониторинг. Обстановка стабильная". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как уточняется, на место выезжали 2 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Алматинской области, 1 сотрудник и 1 единица техники ГУ "Казселезащита".

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов жестко раскритиковал принятые в стране противопаводковые меры. В связи с чем возникли вопросы, угрожает ли нам стихия, и почему новый премьер был столь резок в высказываниях. Их Zakon.kz переадресовал политологу и экологу.

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Елена Беляева
Алматинская область Каскелен
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