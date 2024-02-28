О попытках блогеров обелить Бишимбаева высказались в Генпрокуратуре
Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса 28 февраля 2024 года прокомментировал попытки некоторых блогеров обелить экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве супруги, сообщает Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у Чиндалиева, известны ли ему публичные попытки некоторых блогеров обелить подозреваемого и насколько это законно.
"Во время суда всем этим фактам будет дана оценка".Асет Чиндалиев
Он напомнил, что дело Бишимбаева поступило в суд.
"Там будет соответствующий гособвинитель. У сторон есть право заявлять ходатайство о проведении суда присяжных. Прокурор есть, который надзирает за этим делом".Асет Чиндалиев
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.
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