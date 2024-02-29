Впервые в ВКО объявлен отбор в региональный молодежный кадровый резерв

Участниками отбора в качестве кандидатов на различные должности государственной службы могут стать молодые граждане Республики Казахстан не старше 35 лет с высшим образованием и трудовым стажем не менее трех лет.

Как рассказал в ходе брифинга в РСК руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по ВКО Нурлан Еркебаев, отбор в региональный кадровый резерв на территории Восточно-Казахстанской области объявлен впервые.

"Главная цель отбора в кадровый резерв – это привлечение на государственную службу талантливой молодежи, которые смогут применить свои знания и опыт, новые идеи и проекты. Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей", – пояснил Нурлан Еркебаев.

В Восточно-Казахстанской области отбор кандидатов в кадровый резерв намерены осуществлять по пяти направлениям: индустрия и промышленность, экономика и финансы, агропромышленный комплекс и земельные отношения, социальная сфера, а также жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.

Как отметил Нурлан Еркебаев, процедура отбора в кадровый резерв включает в себя пять этапов, первый из которых стартует уже 1 марта 2024 года и продлится до 31 марта. В это время кандидату предоставляется возможность подать заявление и пакет документов для участия в отборе. Их можно подать как на бумажном носителе в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ВКО, так и через портал электронного правительства.

Второй этап включает два рода тестирования. Первое – на знание казахстанского законодательства – пройдет с 1 по 9 апреля. Второе тестирование направлено на оценку личных качеств каждого из кандидатов. Этот этап назначен на 13-14 апреля.

"К тестированию оценки личных качеств допуск получат не более 80 кандидатов, получивших наивысшие баллы на тестировании на знание законов Республики Казахстан", – уточнил Нурлан Еркебаев.

С 22 апреля по 7 июня продлится третий этап отбора, где члены комиссии будут оценивать компетенции кандидатов в их профессиональной деятельности. Этот этап состоится в Астане.

Лучшие участники, прошедшие три предварительных этапа, будут приглашены на структурированное интервью с членами комиссии, и уже после этого на заседании региональной комиссии будет принято решение о зачислении кандидатов в региональный кадровый резерв.

"Не могу сказать точно, сколько именно кандидатов попробуют свои силы в отборе. Но, судя по тому, что в Президентский молодежный кадровый резерв от ВКО подавали заявки 140 кандидатов и двое из них вошли в резерв, мы надеемся, что к нам придут многие молодые люди, желающие применить на практике свои идеи", – выразил надежду Нурлан Еркебаев.