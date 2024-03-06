Кыргызстанские майнинг-фермы используют электроэнергию из Казахстана

Депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента КР возмутилась тому, что во время дефицита электроэнергии в стране продолжают работать майнинг-фермы. Выяснилось, что компании используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

По информации кыргызских СМИ, глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заявил, что майнинг-фермы – это частный бизнес и препятствовать их работе он не может, так как компании якобы сами договорились с Казахстаном.

Между тем, ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минэнерго РК.

"Согласно достигнутых договоренностей руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана и Кыргызстана по вопросам водно-энергетического сотрудничества от 25 августа 2023 года определены объемы поставки электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с сентября 2023 года по апрель 2024 года в суммарном объеме до 1500 млн кВтч", – говорится в сообщении.

Уточняется, что между ТОО "РФЦ по ВИЭ" (Единый закупщик электрической энергии) и ОАО "Электрические станции" заключен договор на продажу плановых объемов экспортной электрической энергии исключительно в часы избытка электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

"Данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период. При этом, необходимо отметить, что дальнейшее распределение электроэнергии внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительной внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана", – резюмировали в министерстве.

Ранее энергетики Казахстана заявили, что регулятор строго контролирует потребление электроэнергии майнерами в стране.