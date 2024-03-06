Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кыргызстанские майнинг-фермы используют электроэнергию из Казахстана

майнинг в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 22:13 Фото: pixabay
Депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента КР возмутилась тому, что во время дефицита электроэнергии в стране продолжают работать майнинг-фермы. Выяснилось, что компании используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

По информации кыргызских СМИ, глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заявил, что майнинг-фермы – это частный бизнес и препятствовать их работе он не может, так как компании якобы сами договорились с Казахстаном.

Между тем, ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минэнерго РК.

"Согласно достигнутых договоренностей руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана и Кыргызстана по вопросам водно-энергетического сотрудничества от 25 августа 2023 года определены объемы поставки электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с сентября 2023 года по апрель 2024 года в суммарном объеме до 1500 млн кВтч", – говорится в сообщении.

Уточняется, что между ТОО "РФЦ по ВИЭ" (Единый закупщик электрической энергии) и ОАО "Электрические станции" заключен договор на продажу плановых объемов экспортной электрической энергии исключительно в часы избытка электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

"Данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период. При этом, необходимо отметить, что дальнейшее распределение электроэнергии внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительной внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана", – резюмировали в министерстве.

Ранее энергетики Казахстана заявили, что регулятор строго контролирует потребление электроэнергии майнерами в стране.

Читайте также

митинг
Жумагулов: Митинги не должны превращаться во власть толпы
Мобильные переводы от 1,5 млн тенге, новшества ЕНТ, полицейские у мечетей Алматы – итоги дня
Мобильные переводы от 1,5 млн тенге, новшества ЕНТ, полицейские у мечетей Алматы – итоги дня
Олжас Бектенов ознакомился с планами модернизации ПНХЗ
Олжас Бектенов ознакомился с планами модернизации ПНХЗ
Елена Беляева
Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: