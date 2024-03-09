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В двух областях страны возможен гололед, предупреждает дорожный оператор

дорога, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 12:00 Фото: freepik
"КазАвтоЖол" поделился информацией о погодных условиях на казахстанских дорогах в разрезе регионов, сообщает Zakon.kz.

По данным национального оператора автомобильных дорог:

В Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской областях и в Астане ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах.

В Абайской и в Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде снега и дождя, в следствии чего возможно образование гололеда.

Также они поделились картой погодных условий по состоянию на 11:45.


"Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок", – обратились к автолюбителям в "КазАвтоЖол".

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 9 марта. По прогнозам синоптиков, по стране пройдут дожди, снег, а также усилятся порывы ветра.

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Абайская область Астана Казавтожол Актюбинская область Костанайская область
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