Приговор убийце девочки, Токаев поздравил Путина с победой на выборах – итоги дня

В Алматы Балжан Турлыбек признана виновной в убийстве своей падчерицы – Карины Закураевой. Суд приговорил ее к 20 годам лишения свободы. Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Итоги 18 марта 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

В Алматы поставили точку в деле об убийстве семилетней Карины Закураевой



Ее мачеху Балжан Турлыбек признали виновной и осудили на 20 лет лишения свободы. На прениях прокурор запрашивал для обвиняемой этот же срок. Главное судебное разбирательство в СМУС продлилось более полугода. Осужденная заявила, что вину не признает и будет обжаловать приговор. Бабушка убитой Карины – Елена Закураева – намерена подавать в суд на приемного сына, отца Карины – Бакена Галымжанулы за истязание девочки.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах



В сообщении пресс-службы Акорды за 18 марта 2024 года сказано, что глава Казахстана отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.

"Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства", – говорится в публикации.

Кроме того, главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

Казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно



Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. По ее словам, казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно, вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Также министр рассказала, что Минздравом вносится норма, предусматривающая индивидуальный подход к каждому пациенту и расширение спектра заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. Так, если раньше мультидисциплинарные группы в поликлинике наблюдали пациентов, входящих в программу управления такими заболеваниями, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, то после введения нормы приказа все пациенты с хроническими патологиями будут сопровождаться группой врачей. Кроме этого, Акмарал Альназарова рассказала, что ее ведомство предлагает пересмотреть взносы по ОСМС. По словам министра, предлагается перейти к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы за ОСМС по равнозначным эффективным ставкам. Таким образом, планируется достичь справедливости в уплате взносов.

В Казнете вновь появилась информация о якобы готовящихся нападениях на школы

На этот раз в фейковых сообщениях говорится об образовательных учреждениях Рудного. В связи с этим Департамент полиции (ДП) Костанайской области обратился к жителям и гостям города.

"Просим граждан не поддаваться на провокации, не допускать перенаправления сообщения и доверять лишь официальной информации", – заявили в пресс-службе ДП области.

Как отметили в ведомстве, заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ Рудного готовится преступление, распространяется в социальных сетях.

У КНБ изменились задачи и полномочия

Президент указом от 13 марта 2024 года внес изменения в ряд указов касательно функций КНБ, Пограничной службы и других подразделений ведомства. К задачам КНБ добавлено осуществление разведывательных мероприятий в соответствии с законодательством РК.

Прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова

Прокуратура мегаполиса вернула часть комплекса Скорой медицинской помощи, выведенную в частную собственность бывшим акимом города Виктором Храпуновым.



В ведомстве подчеркнули, что 15 февраля 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса Скорой медицинской помощи в частную собственность.

В Казахстане разработаны новые правила для получения разрешения на автомобильные перевозки

Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении. В частности, Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении изложены в новой редакции. Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих авто на праве собственности или на иных законных основаниях.

Условного противника уничтожали военные в Сарани

В Карагандинской области состоялась активная фаза двустороннего командно-штабного учения. Действия штурмового батальона воинской части 31775 по уничтожению условного противника в населенном пункте развернулись в промышленной зоне города Сарани. По замыслу учения в промышленной зоне города был обнаружен условный противник. По легенде учений для недопущения отхода боевиков и исключения возможности подхода дополнительных сил командир батальона принял решение о круговом блокировании объекта. С целью введения противника в заблуждение применен отвлекающий маневр – проведены штурмовые действия на второстепенном направлении.

Как будут работать пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем во время праздников

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана рассказали, что с 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Причина – празднование в Казахстане Наурыз мейрамы. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

В мире

Ряд СМИ и telegram-каналов сегодня, 18 марта 2024 года, сообщил о смерти короля Великобритании Чарльза III, но новость оказалась фейком. СМИ и и telegram-каналы, рассказавшие о смерти Чарльза III, как оказалось, сослались на фейковый документ Букингемского дворца.

Новости спорта

Казахстанские гимнастки завоевали три "золота" на Кубке Афродиты.

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