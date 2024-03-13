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В Генпрокуратуре разъяснили предупреждение казахстанцев касательно дела Бишимбаева

В Генпрокуратуре разъяснили предупреждение казахстанцев касательно дела Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 13:26 Фото: gov.kz, ortcom.kz, коллаж Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса 13 марта 2024 года разъяснил заявление по делу Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что накануне, 12 марта, в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что в медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Казахстанцам напомнили про уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений.

Журналисты попросили Асета Чиндалиева прокомментировать заявление Генпрокуратуры.

"Ходатайство – это право сторон подавать ходатайства. По ним потом в суд принимают соответствующие решения. Заявление идет для того, чтобы не было никакой ложной информации. Возможно, какая-то ложная информация. Может, какой-то факт. Вы же понимаете, что это дело, которое имеет большой общественной резонанс. И любое слово, сказанное неосторожно, может повлечь какие-то последствия. Поэтому я вас тоже призываю, чтобы таких фактов не было. Это сейчас просто предупреждают вас. Это не говорит о том, что есть такие факты. То, что происходит в процессе, реальные вещи, которые там произошли, журналисты могут написать", – объяснил замгенпрокурора.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.

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Асет Чиндалиев Генеральная прокуратура РК Бишимбаев Куандык Казахстан
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