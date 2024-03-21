Министр Мусин поделился редким фото с женой

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин 21 марта 2024 года опубликовал фотографию с женой Диной и обратился к казахстанцам, которых поздравил с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что глава МЦРИАП РК редко делится семейными фотографиями. Сегодняшний день, по всей видимости, стал исключением. Министр в Instagram поделился снимком с женой. Супруги предстали в национальных одеяниях.

"От всей души поздравляю всех с праздником Наурыз!" – написал под публикацией Багдат Мусин.

Он пожелал благополучия и счастья казахстанцам.

В комментариях подписчики тоже поздравили министра с Наурызом, а также пожелали ему и супруге счастья:

"Сладкая парочка".

"Будьте счастливы".

"Прекрасный образ".

"Голливуд отдыхает".

"С праздником весны!"

"Вы такая красивая пара".

"Красивые! Желаю счастья!"

"С праздником! Мира и благополучия!"

"Рахмет! Хороший пример подаете, молодцы! Про национальный костюм".

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