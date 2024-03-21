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Законодательство РК

Министр Мусин поделился редким фото с женой

Министр Мусин поделился редким фото с женой, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:53 Фото: Instagram/bagdatmussin
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин 21 марта 2024 года опубликовал фотографию с женой Диной и обратился к казахстанцам, которых поздравил с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что глава МЦРИАП РК редко делится семейными фотографиями. Сегодняшний день, по всей видимости, стал исключением. Министр в Instagram поделился снимком с женой. Супруги предстали в национальных одеяниях.

"От всей души поздравляю всех с праздником Наурыз!" – написал под публикацией Багдат Мусин.

Он пожелал благополучия и счастья казахстанцам.

В комментариях подписчики тоже поздравили министра с Наурызом, а также пожелали ему и супруге счастья:

  • "Сладкая парочка".
  • "Будьте счастливы".
  • "Прекрасный образ".
  • "Голливуд отдыхает".
  • "С праздником весны!"
  • "Вы такая красивая пара".
  • "Красивые! Желаю счастья!"
  • "С праздником! Мира и благополучия!"
  • "Рахмет! Хороший пример подаете, молодцы! Про национальный костюм".

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3 марта 2024 года министру цифровизации Казахстана Багдату Мусину исполнился 41 год. Он показал, какой подарок на день рождения сделали его дети.

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