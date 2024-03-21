Министр Мусин поделился редким фото с женой
Фото: Instagram/bagdatmussin
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин 21 марта 2024 года опубликовал фотографию с женой Диной и обратился к казахстанцам, которых поздравил с Наурызом, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что глава МЦРИАП РК редко делится семейными фотографиями. Сегодняшний день, по всей видимости, стал исключением. Министр в Instagram поделился снимком с женой. Супруги предстали в национальных одеяниях.
"От всей души поздравляю всех с праздником Наурыз!" – написал под публикацией Багдат Мусин.
Он пожелал благополучия и счастья казахстанцам.
В комментариях подписчики тоже поздравили министра с Наурызом, а также пожелали ему и супруге счастья:
- "Сладкая парочка".
- "Будьте счастливы".
- "Прекрасный образ".
- "Голливуд отдыхает".
- "С праздником весны!"
- "Вы такая красивая пара".
- "Красивые! Желаю счастья!"
- "С праздником! Мира и благополучия!"
- "Рахмет! Хороший пример подаете, молодцы! Про национальный костюм".
3 марта 2024 года министру цифровизации Казахстана Багдату Мусину исполнился 41 год. Он показал, какой подарок на день рождения сделали его дети.
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