Новое пожарное депо открыли в Алматы

24 марта в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района открыли новую пожарную часть, сообщает Zakon.kz.

Пожарное депо площадью более 2,5 тыс. кв. м построено при поддержке местных исполнительных органов. Имеется гарантия от застройщиков, сообщили в Департаменте по ЧС Алматы. Оно рассчитано на четыре выезда, что должно позволить сократить время реагирования на ЧС и повысить защищенность населения города.

"Противопожарной защитой будут обеспечены жители микрорайонов Казахфильм, Нур-Алатау, Нурлытау, Баганашыл, Ерменсай, Мирас и Аққаин с общей численностью населения свыше 45 тыс. человек и 146 субъектов хозяйствования".

Начальник нового депо Нурлан Атыгаев рассказал, что штатная численность пожарной части – порядка 70 человек.

"В нем предусмотрены помещения для размещения личного состава и для обеспечения повседневной деятельности, а также тренажерный спортивный зал, на вооружении пожарной части будет находиться шесть единиц пожарной техники, она подобрана с учетом требований района – предгорная местность и узкие проезды, это четыре пожарных автоцистерны по 5 тонн и два автомобиля быстрого реагирования "Тойота Хайлюкс", "Газ Валдай".

Также имеются учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса с препятствиями. На последних этажах предусмотрены три благоустроенные квартиры для сотрудников гарнизона.

В Алматы находятся 20 подразделений противопожарной службы. Однако, по словам ДЧС, в условиях бурного роста территории города требуется еще 15 пожарных частей.

В ночь на 24 марта в Алматы загорелась кровля одноэтажного жилого дома на трех владельцев.