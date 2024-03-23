Токаев проведет совещание в Совете безопасности из-за теракта в России
Фото: akorda.kz
23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.
Об этом проинформировали в пресс-службе Акорды.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.
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