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Токаев проведет совещание в Совете безопасности из-за теракта в России

здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:00 Фото: akorda.kz
23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе Акорды.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.

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