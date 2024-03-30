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Тажибаев о паводках: Безопасность граждан должна быть приоритетом

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 00:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев высказался по результатам оперативного совещания под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что паводковая ситуация в стране вскрыла проблемные вопросы.

"Ситуация с наводнениями в ряде регионов страны, как отразилось в проведенном оперативном совещании под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, явно подчеркивает серьезность проблемы и неотложность принятия мер со стороны государственных органов. Острое недовольство президента по поводу халатности и непрофессионализма властных структур, включая правительство и местные исполнительные органы, свидетельствует о том, что данная ситуация не только требует реакции, но и выдвигает вопросы о системе координации и управления в условиях чрезвычайных ситуаций". Алибек Тажибаев

Отдельно он отметил, что президент взял ответственность на себя, выразил искреннее сожаление по поводу потерь, как материальных, так и человеческих, и обещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и возместить их имущество.

"Его извинения перед народом показывают понимание ответственности власти перед своим населением и готовность принять на себя расходы по возмещению убытков. Введение строгих взысканий в отношении чиновников и должностных лиц, не справившихся с задачей по предотвращению и ликвидации последствий наводнений, является необходимым шагом для восстановления доверия общества к власти и гарантирования эффективного управления в подобных ситуациях в будущем. В частности, назначение выговоров, предупреждений и других мер дисциплинарного воздействия свидетельствует о серьезном отношении главы государства к вопросам обеспечения безопасности и благополучия граждан". Алибек Тажибаев

Важным шагом в направлении координации усилий всех госструктур для эффективного управления и борьбы с последствиями наводнений он назвал поручение о создании Республиканского штаба под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, а также об усилении противопаводковых работ во всех регионах. Назначение премьер-министра во главе штаба дает возможность централизованного управления и оперативного принятия решений в критических ситуациях, считает эксперт.

"Усиление противопаводковых работ, включая меры по предотвращению и ликвидации наводнений, а также обеспечение безопасности граждан, становится необходимостью в контексте повторяющихся ежегодно наводнений. Безопасность граждан должна быть приоритетом в действиях государственных органов, и эффективные меры должны быть предприняты для минимизации рисков и защиты населения от природных бедствий". Алибек Тажибаев

Таким образом, по его словам, проведенное совещание и принятые меры демонстрируют решимость главы государства в вопросе наведения порядка и обеспечения защиты интересов граждан, а также готовность властных структур к ответственному и эффективному управлению в кризисных ситуациях.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову. Затем поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией. Кроме того, глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

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