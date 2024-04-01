Бишимбаев сделал заявление в суде: Я перед Всевышним готов ответить

В Астане продолжается рассмотрение дела экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Сегодня, 1 апреля, он выступил с речью в суде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Бишимбаев попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой.

"Мне очень сложно говорить, я хотел бы, не рассчитывая на прощение, но это человеческий долг, тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители. Мне было сложно первое время осознать ее смерть. Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Я не говорю, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат. Я понимаю, что это невосполнимая утрата и знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Поэтому, навереное, это первое, что я бы хотел сказать", - заявил он.

Он заявил, что родные могут его ненавидеть и проклинать.

"Я перед Всевышним готов ответить. Я любил Салтанат. Я не планировал совершить этот бессмысленный акт. В этом не было умысла задумки и особой жестокости. Все родственники и брат Салтанат устроили пиар-компанию по искажению информации. Весь этот фон – я вынужден себя защищать. Пять месяцев против меня формируется предубеждение любыми искажениями", - добавил Бишимбаев.

27 марта в Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева.

В этот же день выступил прокурор Саяхат Нурбеков. Он заявил, что находясь в Астане, Бишимбаев познакомился с Нукеновой, стал ее преследовать, приглашая на свидания.