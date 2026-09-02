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Сколько кружков нужно школьнику: как распределить нагрузку в зависимости от возраста ребенка

как правильно распределять нагрузку школьнику, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 15:08 Фото: Zakon.kz
Школа стартует, и вместе с ней в расписании появляются уроки, кружки, секции и репетиторы. Иногда кажется, что у ребенка дел больше, чем у взрослого на пяти работах. Но детский ресурс не безлимитный. Как распределить нагрузку грамотно, разбирался Zakon.kz.

Детский ресурс устроен иначе, чем взрослый. Учебный год – это сложный подъем в гору, ведь впереди новые знания, задачи и вершины. Но если не давать ребенку вовремя передохнуть, сил может не хватить не только на учебу, но и на другие сферы жизни. Как грамотно распределить нагрузку в течение года, рассказала детский психолог, педагог-профориентолог Елена Андросова.

"Общий принцип, который я всегда проговариваю родителям: год – это не ровная прямая, а волна. Есть периоды набора и есть периоды восстановления, и второе так же обязательно, как первое. Дети выгорают не от объема, а от того, что объем не спадает", – объясняет детский психолог, педагог-профориентолог Елена Андросова.

Отсюда главный принцип хорошего школьного расписания – важно учитывать не только то, сколько ребенок может сделать, но и то, сколько сил у него останется после этого.

Меняйте нагрузку вместе с возрастом

Начальная школа (1-4 класс)

В начальной школе главная задача – не превратить ребенка в маленького отличника любой ценой. Учебная деятельность только формируется, произвольное внимание еще слабое, поэтому особенно важно сохранить интерес к учебе как таковой. Нагрузка здесь должна быть невысокой, зато режим приобретает почти стратегическое значение: сон, прогулки, стабильное время для уроков.

Особенно трудно первокласснику в сентябре. Ребенок в этот момент осваивает не только буквы, цифры и новые правила. Он учится жить по школьному распорядку, взаимодействовать с учителем, находиться за партой, соблюдать требования. На все это уходит огромное количество ресурсов. Поэтому именно в этот период дополнительную нагрузку лучше не наращивать. А каникулы – это все-таки каникулы. Забивать их подготовкой не стоит.

Среднее звено (5-8 класс)

Это тот самый период, который взрослые часто недооценивают. Внешне школьник уже вполне самостоятельный, но внутри в это время происходит настоящая перестройка. Гормональные изменения, отношения со сверстниками, подростковые переживания – все это требует сил. А тут еще и школа меняется. Вместо одного основного учителя появляется целая команда предметников, у каждого свои требования, подходы и правила. Иногда разумнее удержать базу и режим, чем устраивать ежедневную битву за идеальные оценки.

Старшая школа (9-11 класс)

Последние классы приносят сразу несколько больших задач: экзамены, выбор дальнейшего пути, необходимость концентрироваться на важных предметах.

Кажется логичным просто увеличить обороты. Но именно здесь особенно легко попасть в ловушку бесконечного спринта. Год перед экзаменом лучше планировать заранее.

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У ребенка тоже есть "батарейка", и она у всех разная

Одинаковое расписание для всех детей – это примерно как одна обувь на всю семью. Формально надеть можно, но далеко не каждому будет удобно.

"Первое и главное – тип нервной системы, скорость истощения. Есть дети выносливые, которые держат нагрузку долго, а есть быстро истощаемые, и это не лень и не слабость характера, это физиология. Второму ребенку нужны более частые и короткие перерывы, иначе он не ленится, а буквально исчерпывает ресурс", – говорит Елена Андросова.

Поэтому вопрос не только в том, сколько времени ребенок способен просидеть за учебниками. Важно понимать, как именно он расходует силы. И здесь есть еще несколько вещей, которые стоит учитывать.

Также стоит отметить, что концентрация – не бесконечный ресурс.

Возраст тоже диктует свои правила. Младший школьник удерживает внимание примерно 15 минут, средний – 30-40, старший – около 45.

Поэтому схема "садись и занимайся два часа без перерыва" далеко не всегда означает два часа эффективной учебы. В какой-то момент ребенок продолжает физически сидеть за столом, но мозг уже ушел в отпуск.

Жаворонок или сова?

Еще один фактор – хронотип. Есть дети, которым легко включаться с утра, а есть те, чья продуктивность естественным образом смещена на более позднее время. Особенно часто такой сдвиг в сторону "совы" происходит у подростков.

"У подростков очень часто физиологически сдвигается ритм в сторону совы. Ставить сове самое сложное на раннее утро – значит бороться с биологией".Елена Андросова

Есть еще одна тонкость: экстраверт ребенок или интроверт.

"Интроверту после школьного дня, полного людей, нужно восстановление в тишине и одиночестве. Если сразу после уроков поставить ему групповой кружок, он истощается, даже если занятие само по себе приятное. Экстраверт, наоборот, в общении подзаряжается", – говорит детский психолог и педагог.

Как понять, что нагрузка стала лишней

У расписания есть довольно честный индикатор – ребенок. Не только его оценки и дневник, но и то, каким он возвращается домой.

"Понаблюдайте за концом дня и концом недели. Если после всех занятий у ребенка еще есть силы поболтать, поиграть, чему-то радоваться, нагрузка в норме. Если он приходит домой и падает, огрызается, ни на что нет сил, это уже перегруз, даже если оценки пока держатся", – поясняет Елена Андросова.

Важная деталь: хорошие оценки еще не гарантируют, что расписание составлено правильно.

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Сколько кружков ребенку действительно нужно?

Здесь легко попасть в родительскую ловушку – считать занятия. Два кружка – мало? А если четыре, зато все полезные? Но, по мнению эксперта, нужно считать не кружки, а свободное время.

"Правильный вопрос, не сколько занятий добавить, а сколько незанятого времени осталось. Ребенку, и особенно подростку, необходимо время на ничегонеделание. Это не пустота, а пространство, где формируется интерес к себе и своим желаниям", – говорит детский психолог.

Начальная школа: 1-2 занятия

Для младшего школьника ориентир – одно-два дополнительных занятия, причем желательно разного типа. Например, одно двигательное – спорт или танцы, второе – спокойное или творческое. И обязательно должно оставаться место для свободной игры. В этом возрасте она развивает не меньше, чем секции.

Среднее звено: 2-3 занятия

В 5-8 классах ориентир – два-три занятия, но с учетом растущей школьной нагрузки. Хотя бы одно из них желательно связать с телом и движением. Это помогает компенсировать большое количество времени, которое ребенок проводит за сидячей учебой.

Старшие классы: лучше глубже, чем больше

В 9-11 классах логика меняется. Здесь важнее не собрать коллекцию из пяти кружков, а выбрать одно-два направления, которые действительно имеют значение для ребенка. Глубина вместо распыления. Одно-два осознанно выбранных направления могут дать больше, чем пять занятий "на всякий случай". При большой нагрузке распыление начинает мешать и результату, и самому ребенку.

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При составлении учебного графика легко сосредоточиться на том, что нужно успеть, но родители иногда забывают, что у ребенка есть еще одна важная задача – просто быть ребенком. Именно поэтому продуктивный учебный год не тот, где каждая минута расписана с максимальной пользой. Это год, в котором нагрузка умеет нарастать и спадать, а у ребенка остается достаточно сил не только на учебу, но и на себя.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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