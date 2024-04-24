Сброс воды из водохранилища России: как в Атырау готовятся ко второму пику паводков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева проверил ход принимаемых мер для снижения опасности подтоплений в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"В областном центре Олжас Бектенов во время осмотра укреплений жилых массивов оценил готовность Атырау к прогнозируемой второй волне паводков. На западе обстановка остается сложной по причине сброса воды из Ириклинского водохранилища Российской Федерации, а также из-за больших паводковых расходов крупных боковых притоков в реку Жайык и соответствующим повышением уровня воды", – говорится в сообщении.

Фото: primeminister.kz

Как ранее сообщалось, после пика паводков в Западно-Казахстанской области паводковый сток движется по руслу реки в сторону Атырауской области, впадая в Каспийское море. За прошедшие сутки за счет поступления воды со стороны ЗКО в Атырау зафиксирован подъем уровня на 6 см (общий подъем с начала паводков – 227 см).

На месте осмотрены темпы работ по берегоукреплению жилых массивов, а также дноуглублению реки Жайык для повышения пропускной способности. Проверена готовность сил к усиленной работе в пиковый период.

Глава правительства Олжас Бектенов поручил нарастить силы – оперативно обеспечить переброс военнослужащих и техники в Атыраускую область из регионов, где отмечается стабилизация паводковой ситуации.

Фото: primeminister.kz

На сегодня завершено 92% противопаводковых превентивных мер. Для эффективного проведения работ город разделен на 111 секторов. Возведены защитные дамбы протяженностью 482 км. Завершенные участки проинспектированы техническим надзором. В работах задействовано порядка 6 тыс. военнослужащих МЧС, МВД, Минобороны, Нацгвардии, сотрудников акимата, около 2 тыс. единиц техники. Активное содействие оказывается со стороны волонтеров. В минувшую субботу в рамках субботника по берегоукреплению в работах по защите города приняли участие порядка 9 тыс. волонтеров.

Кроме того, чтобы увеличить пропускную способность воды из реки Жайык в Каспийское море ведутся дноуглубительные работы. Для очистки, углубления и расширения водных путей используются специальные судна техфлота, гидравлические экскаваторы.

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем противопаводковые работы ведутся на оросительно-обводнительных системах. В Атырауской области 14 из 15 каналов расположены вдоль реки Жайык. По четырем системам (Соколок, Нарын, Черная речка, Баксай) имеется возможность пропуска паводковых вод самотеком. В этой связи очищаются самотечные каналы и производится разрыв бровки канала в целях использования рельефа местности для отвода воды. К примеру, компанией NCOC ведутся земляные работы по устройству дополнительного обводного канала "Соколок" протяженностью 24 км с демонтажем существующих сооружений. Суммарно данные отводные каналы имеют возможность разгрузить паводковую воду в расходе 139,9 куб. м/сек. На всех головных водозаборах силами сотрудников насосных станций осуществляется круглосуточное дежурство.

Опасная зона включает населенные пункты Жарсуат и Курылыс, на этой территории расположены 10,5 км дамб. В настоящее время на данной территории дамбы возведены специальной техникой. Также поднимаются дамбы в поселках Индербор, селах Елтай, Есбол, Коктогай, Будене, Орлик и Ынтымак, где есть вероятность затопления. Берегоукрепительные работы ведутся в Индерском, Махамбетском, Исатайском районах и Курмангазы.

Вместе с тем в Жылыойском районе, пострадавшем от паводков, ведут ликвидацию последствий ЧС. Продолжается возобновление электро- и газоснабжения. Восстановлено газоснабжение в 201 доме, завершены дезинфекционные работы в 41 доме. Пострадавшим жителям для временной аренды жилья и на другие цели оказывается финансовая помощь в размере 100 МРП, 3271 семья уже получила выплаты. Продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба.

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