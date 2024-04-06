Более трех тысяч человек эвакуировали в Костанайской области

По поручению президента премьер-министр Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация. Главе правительства доложили об обстановке в регионе, сообщает Zakon.kz.

Глава Кабинета министров, по совместительству руководитель Республиканского штаба Олжас Бектенов первым делом пролетел над руслами реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.

Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам – Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены на 100%, Каратомарское – 97%, Верхне-Тобольское – 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе мощностей.

Фото: primeminister.kz

При этом приток воды превышает текущий объем сброса. В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья. Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.

Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности наших жителей. Он ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации.

В регионе в целях пропуска талых вод вскрыли нефункционирующее дорожное полотно в районе малого моста города Костанай, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и другие мероприятия. Также проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Работы ведутся в усиленном режиме. Задействованы порядка двух тысяч человек, свыше 650 единиц техники, мотопомпы, а также плавательные средства и воздушные судна.

Фото: primeminister.kz

В регионе с начала паводкового периода всего эвакуировали 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.

Накануне власти Костанайской области попросили срочно эвакуироваться жителей Тобола. В Костанайском районе, административным центром которого является город, эвакуировали более тысячи человек.

6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС. Аким попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.