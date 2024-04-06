Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как вести себя во время землетрясения, рассказали жителям высоток Алматы

Поддаются панике: как вести себя во время землетрясения, рассказали жителям высоток Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 01:11 Фото: ДЧС Алматы
Порядка пяти тысяч частных и 156 многоэтажных домов обошли за субботу, 6 апреля спасатели Алматы. Они рассказали жителям про актуальные правила безопасности при землетрясении и пожаре, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, спасатели в составе оперативных групп из пожарных и спасателей объединились с волонтерами Lider kz.

"Как показала практика, будь то сильный пожар, или колебания земли, население поддается панике, жильцы многоэтажек не знают как действовать. В субботний день ходе агитационно-профилактических мероприятий спасатели обошли 4 951 частный дом, стучались в квартиры 156 многоквартирных домов, где проживают более 13 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцам вручали памятки "10 простых шагов при землетрясении" и "Правила пожарной безопасности в быту".

Что делать при землетрясении: 10 шагов

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  5. Покиньте помещение ( в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  6. Отключите воду, газ электричество;
  7.  Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  9. Будьте готовы к повторным толчкам;
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее, 4 марта 2024 года, в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.

Все новости о сильных землетрясениях, которые произошли в Алматы в 2024 году, можете прочитать по ссылке

Читайте также

Почти 64 тысячи человек спасены из зон бедствия в Казахстане
Почти 64 тысячи человек спасены из зон бедствия в Казахстане
Спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев
Спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев
МЧС: Свыше 135 населенных пунктов удалось спасти от затопления
МЧС: Свыше 135 населенных пунктов удалось спасти от затопления
Диана Абдуллаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: