Как вести себя во время землетрясения, рассказали жителям высоток Алматы

Порядка пяти тысяч частных и 156 многоэтажных домов обошли за субботу, 6 апреля спасатели Алматы. Они рассказали жителям про актуальные правила безопасности при землетрясении и пожаре, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, спасатели в составе оперативных групп из пожарных и спасателей объединились с волонтерами Lider kz.

"Как показала практика, будь то сильный пожар, или колебания земли, население поддается панике, жильцы многоэтажек не знают как действовать. В субботний день ходе агитационно-профилактических мероприятий спасатели обошли 4 951 частный дом, стучались в квартиры 156 многоквартирных домов, где проживают более 13 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцам вручали памятки "10 простых шагов при землетрясении" и "Правила пожарной безопасности в быту".

Что делать при землетрясении: 10 шагов

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте; Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от мебели, окна, люстры; Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен; Покиньте помещение ( в многоэтажных домах – после прекращения толчков); Отключите воду, газ электричество; Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее, 4 марта 2024 года, в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.

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