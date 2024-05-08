Алматинские спасатели учат жителей города, как вести себя во время землетрясений

В Алматы спасатели вместе с волонтерами за выходные обошли порядка девяти тысяч жителей высотных домов и посетителей ТРЦ, чтобы напомнить горожанам о том, как вести себя во время землетрясений, сообщает Zakon.kz.

"7 - 8 мая 2024 года для осведомленности населения о действиях при землетрясении и пожаре, проведены поквартирные обходы в многоэтажных домах, ТРЦ, в местах отдыха и культуры. Для наибольшего охвата жильцов группы из сотрудников ДЧС, пожарных частей, волонтеров поделились на районы, навещали жителей жилых комплексов и вручали им памятки "10 простых шагов при землетрясении" и правила пожарной безопасности в горной местности. Посетителей ТРЦ приглашали пройти опрос МЧС "Знаете ли вы правила поведения при землетрясении?", - говорится в сообщении ДЧС.

Ранее мы писали о 10 простых шагах при землетрясении.

Напомним о них еще раз:

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.



3. Отойдите от мебели, окна, люстры.



4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.

5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).

6. Отключите воду, газ электричество.

7. Возьмите "тревожный чемоданчик" (подготовленный заранее).

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

9. Будьте готовы к повторным толчкам.

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Последнее сильное землетрясение в 5 баллов произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11.22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения.