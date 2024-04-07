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В Атырауской области снята угроза затопления в пяти селах

половодье Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 12:56 Фото: primeminister.kz
По состоянию на 7 апреля в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно во время визита в регион премьер-министр РК Олжаса Бектенова, который проверил паводковую ситуацию в атырауском Кульсары и ответил на вопросы жителей.

В частности, премьер облетел территорию области и осмотрел ход берегоукрепительных работ. Во время облета осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье, говорится на сайте правительства.

Несмотря на снятие угрозы, в Кызылкогинском районе, как и в Жылыойском, сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба.

"По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуирован 28 551 человек", – говорится в докладе.

Для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем.

"Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений".

Жители и волонтеры ведут работы по недопущению подтопления жилого сектора.

волонтеры, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 12:56

Фото: primeminister.kz

волонтеры, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 12:56

Фото: primeminister.kz

Тем временем в СКО наполняемость Сергеевского водохранилища составила 163%.

Представитель МВД отчитался, что в затопленных районах несут службу 15 тыс. полицейских и сотрудников Нацгвардии. По данным председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК, всего по республике на сегодняшний день собрано более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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