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264 тонны продуктов питания разбронировано для эвакуированных из Кульсары

264 тонны продуктов питания разбронировано для эвакуированных из Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 07:50 Фото: скриншот
В МЧС РК сообщили, что приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания для эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области, передает Zakon.kz

"Также разбронировано 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях", - говорится в сообщении МЧС Казахстана в Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что работа по откачке воды в городе Кульсары Атырауской области ведется круглосуточно. По состоянию на 14 апреля было откачано уже 5500 кубометров воды. В МЧС сообщили, что спасатели продолжают укреплять насыпную дамбу. В городе также приступили к уборке мусора.

Ранее 12 апреля МЧС сняло при помощи дрона масштабы сильнейшего за последние 80 лет наводнения, из-за которого были подтоплены дома в Кульсары.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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Елена Вебер
Атырауская область Кульсары
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