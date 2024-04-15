264 тонны продуктов питания разбронировано для эвакуированных из Кульсары
"Также разбронировано 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях", - говорится в сообщении МЧС Казахстана в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что работа по откачке воды в городе Кульсары Атырауской области ведется круглосуточно. По состоянию на 14 апреля было откачано уже 5500 кубометров воды. В МЧС сообщили, что спасатели продолжают укреплять насыпную дамбу. В городе также приступили к уборке мусора.
Ранее 12 апреля МЧС сняло при помощи дрона масштабы сильнейшего за последние 80 лет наводнения, из-за которого были подтоплены дома в Кульсары.
С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.