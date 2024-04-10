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Законодательство РК

Верховный суд сделал заявление по делу Бишимбаева

Верховный суд, дело Бишимбаева, заявление, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 13:39 Фото: Zakon.kzВерховный суд
В Верховном суде (ВС РК) 10 апреля прокомментировали распространение средствами массовой информации (СМИ) изображений присяжных по делу Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

В ВС РК сообщили, что во время процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото- и видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений.  

"Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных. Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд. Согласно действующему законодательству воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность. При этом по Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов", – сообщили в ВС.

В связи с этим суд инициировал процедуру привлечения виновных к административной ответственности.

"Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания", – продолжили в ВС.

Там призывают воздержаться от любых действий, которые могут повлиять на судебный процесс. Любые попытки давления на суд будут пресекаться.

9 апреля стало известно, что на очередном заседании по делу Бишимбаева кто-то из представителей СМИ сделал снимки присяжных, которые затем распространили в соцсетях. Процесс 10 марта начался с обсуждения в суде этого инцидента.

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